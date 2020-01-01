В Киеве женщина расчленила и пыталась сжечь знакомого

Полицейские случайно застали женщину за попыткой сжечь на костре части тела погибшего.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти киевлянина, фрагменты тела которого обнаружили в разных районах столицы. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, сначала полицейские обнаружили конечности пострадавшего, которые женщина пыталась уничтожить в костре в лесополосе на Троещине. Впоследствии правоохранители нашли останки тела мужчины в квартире в Днепровском районе.

Читай также: Ушла в ванную и там умерла: В Киеве ревнивец до смерти избил подругу

Отмечается, что в среду, 5 августа, во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела.

Для документирования события на место приехала следственно-оперативная группа. В дальнейшем полицейские установили личность мужчины и помещение, где обнаружили останки его тела.

Потерпевший – житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы, - рассказал и.о. начальника ГУНП в г. Киеве Виктор Нечитайло.

Читай также: В Харькове задержан мужчина, до смерти забивший своего отца

Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет жила в украинской столице. Следствие отрабатывает несколько версий произошедшего, среди которых – корыстные побуждения с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причин смерти назначены необходимые экспертизы.

По данному факту мы начали досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайства в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, - добавил Виктор Нечитайло.

В настоящее время женщина задержана.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя Донбасса задержали за убийство священнослужителя. Убийца изуродовал тело священнослужителя, а потом бросил его в кустах недалеко от автобусной остановки.