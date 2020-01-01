Киевавтодор готов к зиме уже сейчас – КГГА

Столичные власти уверяют, что на середину лета город запасся песком и солью на 94%.

Киевавтодор уже готов к зиме Киевавтодор/Фейсбук

Киев активно готовится к новому зимнему сезону. На складах коммунальной корпорации “Киевавтодор“ и подчиненных ей предприятий накоплены значительные запасы посыпных материалов для улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба КГГА.

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“Благодаря теплой зиме 2019-2020 годов имеется значительная экономия посыпных материалов. Так, остатки составляют 84,2 тыс. тонн (соль техническая 44,6 тыс. тонн, песок 32,5 тыс. тонн, песчано-соляная смесь 7,1 тыс. тонн). Эти материалы будут использовать в следующий осенне-зимний период“, - говорится в сообщении.

В столичной администрации отметили, что на текущий момент для работы в зимний период предприятия корпорации обеспечены солью и песком на 94% от норматива.

Такая экономия позволила перераспределить финансы. Средства использовали для увеличения объемов текущего ремонта дорожного покрытия площадью более 123,5 тыс. кв. м., установления антипарковочных столбиков и тому подобное, - сообщили в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что вода на 11 киевских пляжах кишит кишечной палочкой. Анализ проб воды открытых водоемов не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил.