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В Киеве 24-летняя девушка снимала свое самоубийство для соцсетей

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Суицидницу спасли правоохранители.
Девушку нашли у Кирилловского озера
Девушку нашли у Кирилловского озера
depositphotos.com

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. Там у Кирилловского озера пыталась свести счеты с жизнью 24-летняя девушка.

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Об этом сообщает Патрульная полиция в Киевской области.

При этом суицидница вела прямую трансляцию, показывая свои действия на видео. Одна из пользовательниц соцсетей увидела, что девушка заявила о самоубийстве в эфире, и позвонила в полицию.

Патрульные отправились на место и нашли полуживую самоубийцу в зарослях камыша. Она лежала у озера с самодельной петлей из электропровода на шее. От гражданки разило алкоголем.

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Оперативники Оболонского райотдела сняли петлю с девушки и привели в чувства. Поначалу она вела себя агрессивно и не реагировала на слова полицейских. Но копы благодаря психологическим приемам успокоили подопечную и передали медикам.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 18-летняя девушка хотела совершить самоубийство в прямом эфире.

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Теги: столица, Киев, соцсети, прямой эфир, съемка, девушка, патрульная полиция, суицид, самоубийство
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