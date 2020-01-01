Киевлянка спешила на встречу по веревке, ее сняли с балкона

Женщина зависла на уровне 5 этажа.

Инцидент произошел на ул. Оноре де Бальзака в столице. Там очевидцы заметили женщину, зависшую на уровне 5 этажа высотки.

Читай также: В Киеве 24-летняя девушка снимала свое самоубийство для соцсетей

Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области.

Местные жители вызвали оперативников. Было установлено, что женщина соорудила веревку, связав несколько простыней. Так она спускалась с балкона своей квартиры на 6 этаже, но уже на 5-ом “сдалась”. Вернуться обратно “альпинистка” не могла, ползти дальше вниз тоже не хватало сил.

Читай также: В Киеве женщина расчленила и пыталась сжечь знакомого

Женщина уже едва держалась, чтобы не упасть. Правоохранители побежали к соседям и договорились пустить их на балкон. Из квартиры на 5-м этаже получилось снять экстремалку.

Она объяснила полицейским, что спешила к знакомому, но не рассчитала силы. Почему отправилась на встречу именно таким способом, женщина толком объяснить не смогла.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сняли на видео, как на ходу развалился троллейбус.

