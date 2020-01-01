Дарницкую ТЭЦ могут временно закрыть из-за экологической угрозы

Экологи изучают воду в "озере Горячка", которое является золоотвалом и техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ.

В Киеве могут закрыть на неопределенное время Дарницкую ТЭЦ, если в “озере Горячка“ найдут слишком много вредных веществ. Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

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По его словам, “озеро Горячка“ (золоотвал и технический водоем Дарницкой ТЭЦ) несет экологическую опасность. Государственная инспекция начала проверку ТЭЦ.

Во время взятия проб воды с “озера Горячка“ присутствовали представители общественности, экологические активисты и народный депутат Украины Александр Мариковский.

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Проверка Дарницкой ТЭЦ закончится 14 августа. По её результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе этой тепловой электростанции.

Ранее правоохранители открыли уголовное производство в отношении владельцев двух западноукраинских ТЭЦ. Их заподозрили в хищении “социального“ газа от государства.