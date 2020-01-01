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Генпрокуроры Украины и Беларуси обсудили боевиков

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Венедиктова и Конюх обсудили возможную экстрадицию задержанных в Минске граждан, среди которых есть украинцы.
Генпрокуроры Украины и Беларуси начали договариваться о выдаче боевиков
Генпрокуроры Украины и Беларуси начали договариваться о выдаче боевиков
Офис генпрокурора
Генпрокурор Ирина Венедиктова в четверг, 6 августа, провела телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Конюком, в ходе которого обсудили вопрос о выдаче Украине задержанных в Минске боевиков, сообщает пресс-служба ОГП.
 
 
"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса Генерального прокурора требовать выдачи 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.
 
Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, ОГП будут направлены соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси.
 
Конюк, в свою очередь сообщил, что решение о выдаче задержанных будет принято после получения запросов белорусской стороной.
 
"Венедиктова заверила своего коллегу в поддержке взаимности при решении вопросов международного сотрудничества по уголовным делам", - добавили в ОГП.
 
Напомним, сегодня президент Беларуси Александ Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.
 
А днем ранее Лукашенко обсудил ситуацию с задержанными россиянами с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 

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Теги: Украина, Генпрокуратура, Беларусь, экстрадиция, ГПУ, генпрокурор, ЧВК Вагнера
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Источник: korrespondent.net

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