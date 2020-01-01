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В Киеве ребенок утонул в бассейне ТРЦ

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Восьмилетнего мальчика оставили без присмотра, и он утонул в бассейне развлекательного комплекса Sky Family Park.
В Киеве восьмилетний мальчик утонул в бассейне развлекательного комплекса
В Киеве восьмилетний мальчик утонул в бассейне развлекательного комплекса
news.pn

В развлекательном комплексе в Киеве в бассейне утонул восьмилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф столицы в четверг, 6 августа.

"В парке Sky Family Park на проспекте генерала Ватутина, в бассейне утонул 8-летний мальчик. Этого могло не произойти, если бы мама не оставила его без присмотра", - сказано в сообщении.

Накануне бригады экстренной помощи 116 раз вызывали на травмы, в 30 случаях пострадали дети. Практика показывает, что травмирование детей в основном происходит по вине взрослых.

Напомним, что ранее в Одессе двухлетний ребенок умер после падения в бассейн ресторана. Девочка бегала без присмотра и упала в бассейн. Ее доставили в местную больницу, где она больше двух недель пролежала в коме, но спасти ее жизнь все равно не удалось.

Также сообщалось, что в киевском фитнес-клубе утонул посетитель. Мужчина плавал в бассейне, но позже перестал двигаться. Очевидцы достали его из воды уже в бессознательном состоянии.

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Теги: Киев, дети, несчастные случаи, смерть, ребенок, бассейн, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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