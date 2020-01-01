В Киеве столкнулись две BMW: Трое погибших, двое раненных

Двоих выживших спасателям пришлось вырезать из покореженной машины с помощью специнструментов.

В четверг, 6 августа, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в котором погибли три человека и двое пострадали. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, авария произошла около 16:30 на 26-м километре Столичного шоссе.

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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что столкнулись два автомобиля марки “BMW“. В результате аварии три человека погибли на месте: две женщины 1998 и 2001 годов рождения и мужчина 1990 г.р. Еще двое мужчин 1997 и 1999 г.р. оказались заблокированными в автомобиле.

Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта деблокировали пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой помощи.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, в тройной аварии с пожаром на Ровенщине пострадало шесть человек. Среди потерпевших – 5-летний ребенок.