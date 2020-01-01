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Внедорожник протаранил легковушку под Киевом: трое погибших

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Еще шесть человек получили травмы, среди них ребенок. Их из покореженной машины деблокировали спасатели.
Под Киевом внедорожник протаранил легковушку
Под Киевом внедорожник протаранил легковушку
скриншот видео

Смертельной ДТП с тремя жертвами случилось под Киевом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook в четверг, 6 августа.

ДТП случилось на Старообуховской трассе в районе санатория Жовтень: внедорожник BMW с госномерами КА0707 протаранил легковушку в бок - погибли три человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Как сказано в публикации, у пассажиров легковушки "не было шансов выжить".

В ГСЧС сообщают, что ДТП произошло в Голосеевском районе на 26-м километре Столичного шоссе. По их данным, три человека погибли на месте, и двое пострадали. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта деблокировали пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой помощи.

 

 

Напомним, что ранее в смертельном ДТП на Черниговщине машину разорвало пополам. Водитель потерял управление и врезался в дерево - в результате столкновения погиб он сам, а также его пассажир.

Также сообщалось, что в аварии на Киевщине погибли четыре человека. На автодороге Борисполь-Днепр произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106.

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Теги: Киев, ДТП, пострадавшие, погибшие, внедорожник, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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