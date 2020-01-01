В Киеве мальчика, который якобы утонул в бассейне, спасли

Информация о смерти ребенка не соответствует действительности.

В Киеве восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ Sky Famali Park, на самом деле выжил. Врачи сумели его спасти. Об этом информирует “Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева“.

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5 августа появилось сообщение о том, что в бассейне одного из столичных торгово-развлекательных центров утонул ребенок.

Очевидцы утверждают, что ребенка вытащил из бассейна мужчина и оказал ему первую помощь. Потом его отнесли в специальный вагончик. Медики прибыли только через 10 минут после этого.

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Мать мальчика подтвердила, что он, к счастью, жив. Сейчас ребенок находится в больнице.

Ранее стало известно, что в Херсонской области, спасая из воды подростков, утонул сотрудник полиции. Трагедия произошла на Арабатской стрелке, где правоохранитель отдыхал со своей семьей.