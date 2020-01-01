На видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку

Пламя и густой дым вырываются из окон.

Огонь распространился на два этажа Скрин видео

Пожар разгорелся на Борщаговке в столице. Там вспыхнула квартира в доме на ул. Булгакова, 5б.

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Об этом пишут очевидцы в соцсетях, выкладывая видео с места. Также информация появилась у порталов dtp.kiev.ua и “Киев оперативный”.

На кадрах видно, что горят 7 и 8 этажи 9-этажки. Из окон валит густой черный дым. Судя по его масштабам, в квартирах сильно пострадало имущество.

Официальной информации о возгорании пока нет.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

