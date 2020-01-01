На видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку
Пламя и густой дым вырываются из окон.
Пожар разгорелся на Борщаговке в столице. Там вспыхнула квартира в доме на ул. Булгакова, 5б.
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Об этом пишут очевидцы в соцсетях, выкладывая видео с места. Также информация появилась у порталов dtp.kiev.ua и “Киев оперативный”.
На кадрах видно, что горят 7 и 8 этажи 9-этажки. Из окон валит густой черный дым. Судя по его масштабам, в квартирах сильно пострадало имущество.
Официальной информации о возгорании пока нет.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.