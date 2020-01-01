Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку

Комментариев: 0
Пламя и густой дым вырываются из окон.
Огонь распространился на два этажа
Огонь распространился на два этажа
Скрин видео

Пожар разгорелся на Борщаговке в столице. Там вспыхнула квартира в доме на ул. Булгакова, 5б.

Читай также: В Зоне ООС бойцы Нацгвардии поймали поджигателя полей

Об этом пишут очевидцы в соцсетях, выкладывая видео с места. Также информация появилась у порталов dtp.kiev.ua и “Киев оперативный”.

На кадрах видно, что горят 7 и 8 этажи 9-этажки. Из окон валит густой черный дым. Судя по его масштабам, в квартирах сильно пострадало имущество.

Официальной информации о возгорании пока нет.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поделись:
Теги: столица, Киев, высотка, пожар, видео, Борщаговка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь