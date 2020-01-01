COVID-19 в Киеве: 186 человек заразились за сутки

Среди заболевших - 11 детей в возрасте от 2 до 16 лет.

За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировали 186 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный мэр Виталий Кличко. На этой неделе количество больных увеличивается каждый день.

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Среди заразившихся: 94 женщины, 81 мужчина и 11 детей в возрасте от 2 до 16 лет.

20 человек чувствовали себя так плохо, что их пришлось госпитализировать. Остальные находятся дома на самоизоляции и под наблюдением врачей.

За минувшие сутки 26 киевлян сумели побороть опасный вирус. Всего же с начала пандемии выздоровели 3 163 жителя Киева.

С момента начала пандемии коронавируса заразились 9 178 киевлян. Умерли – 142 человека.

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По-прежнему Дарницкий район лидирует по количеству заразившихся коронавирусом людей. За минувшие сутки там заболели 47 человек. Меньше всего заразившихся в Подольском районе.

Ранее стало известно, что в Киеве уже сделали 73 тысячи тестов ПЦР и 10,5 тысяч тестов ИФА. Количество тестов в столице планируют увеличить уже в ближайшее время.