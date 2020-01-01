В «Киевхлебе» произошла вспышка COVID-19

Цех-пекарню №8 закрыли на карантин.

37 сотрудников предприятия “Киевхлеб“ заразились коронавирусом. Об этом сегодня рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Сначала три сотрудника пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты показали положительный результат. После этого медики проверили весь персонал (77 человек). Оказалось, что 37 человек больны.

Руководство “Киевхлеба“ закрыло цех-пекарню на карантин. Сейчас там проводят обеззараживание.

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Все сотрудники “Киевхлеба“, заразившиеся коронавирусом, находятся на самоизоляции. Также на самоизоляции находятся люди, которые с ними контактировали.

На этой неделе в Киеве каждый день увеличивается количество людей, заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки у 186 киевлян обнаружен этот опасный вирус. Среди них – 11 детей в возрасте от 2 лет.