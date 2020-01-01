Киевского патрульного будут судить за насилие над адвокатом и его отцом

В ГБР уверены, что полицейский превысил полномочия, когда применил спецсредства против граждан.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении инспектора Управления патрульной полиции в городе Киеве. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием с применением оружия или специальных средств, информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По данным следствия, 27 марта 2020 года на участке автомобильной дороги “Киев-Чернигов“ полицейский безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и спецсредства, чем нанес пострадавшим телесные повреждения.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Харькове полицейского будут судить стрельбу во время погони. Полицейский ранил пассажира убегавшей машины. В ГБР считают, что коп не имел права стрелять.