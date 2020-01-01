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Под Киевом на полигон незаконно вывозили медотходы из инфекционных отделений

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Отходы бросали на свалках, вместо того, чтобы их сжечь на специальных площадках.
Медицинские отходы
Медицинские отходы
gp.gov.ua

В Киеве компания, которая занимается утилизацией мусора, вывозила медотходы, в том числе из инфекционных отделений, на полигоны или стихийные свалки в Киевской области, хотя должна была их сжечь. Об этом информирует Офис генпрокурора.

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По данному факту открыто уголовное производство в отношении коммерческого директора компании по ч. 1 ст. 325 УК Украины. 

Следствие считает, что компания вместо того, чтобы сжигать медицинские отходы из больниц Киева (например, шприцы) на специально отведенных для этого площадках, вывозила их в область, где бросала на свалках или полигонах для мусора. Таким же образом поступали и с медотходами из инфекционных отделений больниц.

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Следствие устанавливает все обстоятельства этого преступления. Не исколочено, что появятся новые подозреваемые.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что чиновник ВСУ растратил 300 тысяч гривен из государственного бюджета. Он подделывал счета за коммуналку.

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Теги: медицинские отходы, Киевская область
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