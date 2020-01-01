В Киеве антирекорд по COVID-19: 200 новых случаев

Среди заболевших - 11 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

В Киеве за минувшие сутки был установлен новый антирекорд по количеству новых случаев COVID-19. Сразу 200 киевлян заразились этим опасным вирусом, сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди заразившихся: 99 женщин, 90 мужчин и 11 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

17 человек находились в тяжелом состоянии, поэтому их госпитализировали. Остальные больные находятся дома на самоизоляции.

С момента начала пандемии коронавируса заразились 9 378 жителей Киева. Побороли эту болезнь 3 205 человек (42 человека – за минувшие сутки). 145 человек умерли.

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За прошедшие сутки чаще всего киевляне заражались коронавирусом в Дарницком и Днепровском районах – 29 и 28 случаев соответственно. Больше всего заразившихся коронавирусом с начала пандемии – в Дарницоком районе (1 542 человека). Меньше всего – в Подольском районе (574 человека).

Ранее стало известно, что в Киеве увеличивают количество тестов на COVID-19. Столичные медики уже провели более 73 тысячи тестов ПЦР на коронавирус.