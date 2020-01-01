Суточный прирост COVID в Киеве достиг 200 случаев

В Киеве несколько дней подряд продолжается суточный рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщил в субботу, 8 августа, мэр города Виталий Кличко, за минувшие сутки в столице выявили 200 случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболели: 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Госпитализировали 17 пациентов.

На сегодня в столице уже 9378 подтвержденных случаев COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 145 киевлян (+3), 3205 человек выздоровели (+42).