''Батькивщина'' делает ставку на профессионалов: кандидатом в мэры Киева будет Кучеренко

Юлия Тимошенко представила кандидата от 'Батькивщины'' на пост киевского мэра.

Партия ''Батькивщина'' выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах: ''Единая надежная команда''.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на совместной пресс-конференции с руководством киевской городской организации 'Батькивщины'' и кандидатом в мэры, передает пресс-служба партии.

По словам Тимошенко, Алексей Кучеренко - единственный профессионал из всех кандидатов в мэры Киева. Он известен, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек единой, надежной команды, который разделяет взгляды 'Батькивщины''.

Кучеренко сказал, что он и команда 'Батькивщины'' имеют три приоритета.

Первый - финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян.

Второй - инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы.

Третий приоритет - установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Алексей Кучеренко отметил, что 'Батькивщина'' идет на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитывает на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего.

В свою очередь председатель Киевской городской парторганизации 'Батькивщины'' Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом в мэры, выразил слова поддержки Алексею Кучеренко. Он уверен, что Кучеренко - самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы.