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На Печерске обезвредили взрывное устройство - полиция

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Полицейские обезвредили самодельное взрывное устройство.
Найденная взрывчатка
Найденная взрывчатка
facebook.com/UA.KyivPolice

9 августа утром в столичную полицию позвонили охранники офисного помещения на улице Большой Васильковской, сообщив об обнаружении предмета, похожего на взрывчатку. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева.

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Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации. На месте события продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала организаторов взрывов в Киеве.

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Теги: Киев, полиция, взрывчатка
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