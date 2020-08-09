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Движение возле Южного вокзала перекрыли из-за подозрительного предмета

Комментариев: 1
Полиция перекрыла движение по улице Кирпы.
Движение перекрыто
Движение перекрыто
facebook.com/UA.KyivPolice/

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Сегодня, около 12 часов поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы. Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение по улице Кирпы, от улицы Липковского до Воздухофлотского проспекта.

На месте происшествия работают взрывотехники. 

Информация обновляется.

Напомним, ранее сообщалось, что на Печерске обезвредили взрывное устройство.

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Теги: Киев, полиция, взрывное устройство
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Комментариев (1)
НочьБобра    09.08.2020, 12:48
Оценка:  0
НочьБобра
Когда уже клоун ЗЕ вернется в свой цирк. Затрахал он вообще реально.
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