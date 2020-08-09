Движение возле Южного вокзала перекрыли из-за подозрительного предмета

Полиция перекрыла движение по улице Кирпы.

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Сегодня, около 12 часов поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы. Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение по улице Кирпы, от улицы Липковского до Воздухофлотского проспекта.

На месте происшествия работают взрывотехники.

Информация обновляется.

Напомним, ранее сообщалось, что на Печерске обезвредили взрывное устройство.