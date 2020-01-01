Полиция по приказу Кличко и Крищенко незаконно вывезла ванты, чтобы скрыть долг Комарницкого

Об этом заявил независимый эксперт Виктор Глеба.

Мэр Киева Виталий Кличко и “смотрящий“ Денис Комарницкий продолжают “кошмарить“ строителей Подольско-Воскресенского моста с помощью председателя Киевского управления Национальной полиции Андрея Крищенко, сообщает 24 канал.

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Такую информацию на своем Facebook выложил независимый эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба.

“Итак, вынужден сообщить о продолжении произвола со стороны правоохранительных органов и руководства города. “Триада К“, о которой я писал вчера, является коррупционной бандой (Кличко –Комарницкий – Крищенко) которая продолжает отмывать деньги из бюджета на строительстве Подольского путепровода и начала откровенно рейдерские действия: Нацполиция украла ванты у владельца на складе, имитируя расследование. Если у вас забирают товар, за который заказчик не рассчитался - это рейдерство. Но если лично “мэр“ города и его верный “шериф“ с полицейскими забирают ваш товар с документами - это правосудие по-киевски. Если Кличко – Крищенко забирает ваши “немецкие“ ванты, за которые никто не заплатил, а также арестовывает ваши документы на товар только за то, что вы не хотите его дарить его - что бы вы сделали?“– написал Глеба.

По его словам, эта “Триада К“ продолжает “кошмарить“ строителей, которым заказчик строительства Подольского мостового перехода не заплатил.

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“Кличко заставил пересчитать из киевского бюджета деньги фирме Комарницкого, но они оба задолжали крупную сумму, которую теперь помогает отбить и избежать уплаты долга третий фигурант триады. Напомню, о чем уже писал: позавчера состоялись обыски в офисе ООО “Инжиниринговая Мостовая Компания“, а это официальный субподрядчик на строительстве Подольского мостового перехода. Именно они проводили работы на объекте и купили 28 вант, 12 из которых уже находились непосредственно на мосту. Но Кличко с Комарницким, Тищенко и его свояком Блиновым через свою компанию “Эко-Строй-Трейд“ за ванты не рассчитались, задолжав более 200 млн грн. Поэтому ИМТ, чтобы сохранить свою собственность, перевезла ванты с моста на охраняемый склад“, – отметил эксперт.

Он напомнил, что позавчера в офис субподрядчика, сначала даже без ордера, ворвалась с обысками полиция, были изъяты документы.

“А на следующий день полиция уже приехала на склад ООО “Инжиниринговая Мостовая Компания“ для того, чтобы без всяких оснований незаконно изъять его собственность - те же ванты. Полиция пришла без соответствующего решения суда. Фактически - как грабители. Исполняя явно преступный приказ начальника киевского управления полиции Крищенко, которого натравили на компанию Кличко с Комарницким, и который исправно отрабатывает заказ. С одной целью - не выплатить 200 млн грн долга. Которые Кличко выделил из городского бюджета Комарницкому и тот, вместо выплатить субподрядчику, украл”, - пояснил Виктор Глеба.

Он также опубликовал документы, которые подтверждают право собственности ООО “Инжиниринговая Мостовая Компания“ на ванты и то, что компания неоднократно обращалась к генподрядчику с просьбой принять их на баланс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве агрессивная компания напала на журналиста.