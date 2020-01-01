На акцию пришли и белорусы, проживающие в Киеве, и украинцы, которые захотели таким образом поддержать соседей.

В Киеве активисты организовали акцию поддержки демократических выборов в Беларуси. Об этом, в воскресенье, 9 августа, сообщает портал Буквы.

Мероприятие началось на Майдане Незалежности, откуда участники двинулись к посольству Беларуси, находящемуся вблизи станции метро "Университет".

"События последнего месяца, а именно репрессии против оппозиционных журналистов, блогеров, активистов и политиков, массовые фальсификации протоколов результатов досрочного голосования, недопуск на избирательные участки и задержание независимых наблюдателей, принуждение работников бюджетных организаций голосовать досрочно показали, что эти "выборы" нельзя считать свободными", - заявляли организаторы на странице акции в Facebook.

Участники митинга призвали провести честный подсчет голосов. Кроме того, многие из присутствующих на акции сообщили, что просто не успели проголосовать до 20.00, как того требовало посольство.

Протестующие сообщили работникам посольства, что не выпустят авто посла из посольства, пока не пустят всех, кто здесь стоит с самого утра, и зачислят все их голоса.

В 20 часов к активистам вышел представитель посольства и объявил, что участок закрыт.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошла акция поддержки демократических выборов в Беларуси

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина сообщила, что действующий глава государства Александр Лукашенко получил 82% поддержки на президентских выборах в пяти регионах Беларуси.

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