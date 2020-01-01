COVID-19 в Киеве: за сутки 66 новых случаев

Среди заразившихся – три ребенка в возрасте от 2 до 15 лет.

66 человек за минувшие сутки в Киеве, согласно данным мэра Виталия Кличко, заразились коронавирусом. 11 киевлян госпитализировано.

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Среди заразившихся: 40 женщин в возрасте от 19 до 81 года, 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет, а также 3 ребенка в возрасте от 2 до 15 лет.

В Днепровском районе заразились 14 человек, в Дарницком – 10 человек, а в Деснянском районе – 9 человек.

На данный момент в Киеве, с момента начала пандемии коронавируса, выявлено 9564 случая заражения. 3214 человек сумели побороть этот опасный вирус. 147 человек умерли. Сейчас 6 203 жителя украинской столицы болеют COVID-19.

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Кличко отметил сегодня, что вирус не отступает. Поэтому он призвал киевлян и жителей всей Украины быть острожными и беречь себя.

Ранее стало известно, что вспышка коронавируса произошла на предприятии “Киевхлеб“. Этим вирусом заразились 37 сотрудников предприятия. Цех-пекарню №8 закрыли на карантин и дезинфекцию, а сотрудников оправили на самоизоляцию.