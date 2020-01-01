В Киеве фура наехала на полицейского

Сотрудник полиции получил травму ноги.

Сегодня утром, 10 августа, при въезде в Киев водитель грузовика MAN с полуприцепом наехал на сотрудника полиции. Об этом информирует столичная патрульная полиция.

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По предварительным данным, примерно в 9:00 на трассе М-05 правоохранители остановили грузовик с полуприцепом и сообщили его водителю, что в Киев сегодня запрещен въезд большегрузного транспорта. Такое решение было принято КГГА.

Несмотря на это водитель хотел продолжать ехать дальше. Он вел себя вызывающе и агрессивно. Внезапно, без предупреждения, фура двинулась с места и наехала на полицейского.

Патрульного полицейского госпитализировали с травмой ноги, а водителя задержали.

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По данному факту открыто уголовное производство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Запорожской области три хулигана напали на участкового полицейского, когда он сделал им замечание за распитие алкогольных напитков в общественном месте.