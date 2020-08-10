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В Киеве экскаватор проломил крышу проезжавшему мимо авто

Комментариев: 2
Водитель легковушки получил травму головы.
Водитель трактора не заметил легковушку
Водитель трактора не заметил легковушку
кадр из видео

В понедельник, 10 августа, на улице Ахматовой в Дарницком районе Киева экскаватор во время ремонтных работ на дороге повредил проезжающий мимо автомобиль. Об инциденте рассказали очевидцы в Фейсбук-сообществе “Киев оперативный“.

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Как сообщается, во время ремонта асфальта тракторист не увидел автомобиль Renault, проезжавший мимо, и задел его крышу ковшом.

По предварительным данным, водитель легковушки получил травму головы.

На место происшествия были вызваны медики и полиция.

Напомним, зимой в Киеве произошел похожий инцидент. Снегоуборочная машина снесла крышу другому авто. Инцидент обошелся без пострадавших.

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Теги: ДТП, Киев, экскаватор
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Комментариев (2)
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МаксимУм    10.08.2020, 13:27
Оценка:  +2
МаксимУм
Проверить зрение у водителя.
ВосставшийИзБана    10.08.2020, 13:36
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Проверить полицию, которая не организовала объезд. Я вчера проезжал мимо - ситуация стремная. Объезд должен быть по любому.
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