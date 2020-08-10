В Киеве экскаватор проломил крышу проезжавшему мимо авто
Водитель легковушки получил травму головы.
В понедельник, 10 августа, на улице Ахматовой в Дарницком районе Киева экскаватор во время ремонтных работ на дороге повредил проезжающий мимо автомобиль. Об инциденте рассказали очевидцы в Фейсбук-сообществе “Киев оперативный“.
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Как сообщается, во время ремонта асфальта тракторист не увидел автомобиль Renault, проезжавший мимо, и задел его крышу ковшом.
По предварительным данным, водитель легковушки получил травму головы.
На место происшествия были вызваны медики и полиция.
Напомним, зимой в Киеве произошел похожий инцидент. Снегоуборочная машина снесла крышу другому авто. Инцидент обошелся без пострадавших.