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В Киеве будут судить мужчину, угнавшего 18 автомобилей Daewoo

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Угнанные автомобили разбирали на запчасти и продавали.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура №8 отправила в Святошинский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в угоне 18 автомобилей Daewoo и 1 автомобиля Chevrolet. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

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По версии следствия, обвиняемый в период с 2017 по 2020 год угнал девятнадцать автомобилей. Потом их разобрали на автозапчасти и продали. Общая сумма материального ущерба составила около 1,4 млн. гривен.

Обвиняемый ранее несколько раз уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В последний раз в 2018 году Киево-Святошинский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Теперь суд вряд ли будет к нему снисходительным.

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Ранее в Киеве два хулигана угнали маршрутку “Богдан“. Они воспользовались тем, что водитель ненадолго отлучился. Преступники покатались несколько минут, а потом бросили маршрутку и попытались скрыться, но это у них не получилось. Полиция своевременно среагировала на вызов и задержала хулиганов.

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Теги: Киев, угон, автомобили
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