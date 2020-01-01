В Киеве полиция задержала активиста у посольства Беларуси
Активисты собрались в столице возле посольства Беларуси. Происходят стычки с полицией, один активист задержан.
Под посольством Беларуси в Киеве произошло жесткое задержание активиста. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNEWS.
"По словам полиции, он хотел бросить яйцо в здание. Чуть позже произошла жесткая схватка - оторвали полицейской машине номера. Люди пытались забрать назад задержанного", - говорится в сообщении.
На кадрах ролика видно, как возле посольства Беларуси происходят потасовки полиции с активистами.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, в Киеве под посольством Беларуси начали собираться люди.
Сегодня в Беларуси анонсировали новые акции протеста на понедельник, 10 августа.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент