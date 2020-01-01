В Киеве полиция задержала активиста у посольства Беларуси

Активисты собрались в столице возле посольства Беларуси. Происходят стычки с полицией, один активист задержан.

Под посольством Беларуси в Киеве произошло жесткое задержание активиста. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

"По словам полиции, он хотел бросить яйцо в здание. Чуть позже произошла жесткая схватка - оторвали полицейской машине номера. Люди пытались забрать назад задержанного", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как возле посольства Беларуси происходят потасовки полиции с активистами.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в Киеве под посольством Беларуси начали собираться люди.

Сегодня в Беларуси анонсировали новые акции протеста на понедельник, 10 августа.

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