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В Киеве пылал автомобиль бывшего главы Офиса президента,- СМИ

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Причины пожара устанавливаются.
Богдан купил Теслу в 2016 году
Богдан купил Теслу в 2016 году
.facebook.com/Андрей Богдан

Tesla, принадлежащая Андрею Богдану, горела в ночь на вторник, 11 августа в столице. Пожар начался около трех часов ночи.

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Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает OBOZREVATEL.

На место прибыли спасатели и в считанные минуты потушили огонь. По данным СМИ, при пожаре никто не пострадал. В то же время пламя сильно повредило машину экс-главы ОП.

Причины возгорания пока не установили. Оперативники выясняют подробности. Предварительно известно, что машина была припаркована на улице, так как на ней ездил брат Богдана.

Также СМИ уточняет, что неизвестные принесли к машине сумку, после чего она воспламенилась. Подозревается поджог.

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Отметим, что Андрей Богдан с 2016 года владеет электрокроссовером Tesla Model X. Авто прославилось после того, как президент Владимир Зеленский записал несколько видеообращений к украинцам, сидя за его рулем.

Напомним, ранее мы писали, что суд отменил арест картин из коллекции Порошенко.

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Теги: Киев, столица, Андрей Богдан, Тесла, пожар, машина, авто, спасатели, глава ОП
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