За сутки 123 киевлянина заразилдись COVID-19

Среди заразившихся киевлян – ребенок, которому всего один год.

В Киеве после кратковременного спада в уик-энд вновь стало увеличиваться количество людей, заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки 123 киевлянина заразились этим вирусом, сообщает мэр Виталий Кличко.

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Среди заразившихся: 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, а также 12 детей возрасте от 1 года до 16 лет.

17 человек чувствовали себя так плохо, что медикам пришлось их госпитализировать. Остальные находятся дома на самоизоляции.

Только 33 киевлянина сумели за минувшие сутки побороть болезнь. К счастью, никто не умер.

После того, как началась пандемия коронавируса, в Киеве зарегистрировали 9687 случаев заражений. 3247 человек выздоровели, а 147 человек умерли. Продолжают лечиться 6293 человека.

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Напряженная обстановка продолжает оставаться в Дарницком районе. Там за прошедшие сутки заразились 39 человек. С начала пандемии – 1598 человек.

Ранее стало известно о вспышке COVID-19 в «Киевхлебе». Заболели сразу 37 работников цеха-пекарни №8. Цех закрыли, а сотрудников отправили на самоизоляцию.