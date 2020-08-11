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Появилось видео, как поджигали машину Андрея Богдана

Комментариев: 1
На опубликованных кадрах запечатлен злоумышленник и сам момент поджога.
Машину Богдана целенаправленно подожгли
Машину Богдана целенаправленно подожгли
кадр из видео

Автомобиль Tesla, который сожгли в Киеве в ночь на вторник, 11 августа, действительно принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.

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Эту информацию бывший топ-чиновник подтвердил в комментарии “Украинской правде“.

В то же время в сети уже появилось видео, на котором запечатлен момент поджога автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что имел место действительно целенаправленный поджог, а не самовозгорание. Неизвестный мужчина с сумкой подошел к машине, оставил свой груз и ушел, после чего автомобиль загорелся.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сгорел автомобиль Tesla. По информации СМИ, машина принадлежит Андрею Богдану.

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Теги: поджог, пожар, Киев, Богдан
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    11.08.2020, 13:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я больше чем уверен, что в злоумышленнике опознают какого-нибудь волонтера - известного на весь мир врача.
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