Нарушителя полицейские оперативно разыскали и задержали.

Пьяный на Lexus разгромил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве

Пьяный на Lexus разгромил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве пьяный водитель “Лексуса“ снес клумбы, а потом уехал с места ДТП. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читай также: На Одесчине пьяный водитель напал на копов и покусал их

“Виновника мы обнаружили и привлекли к ответственности уже через 30 минут после происшествия“, - отметил полицейский.

Как рассказал Билошицкий, утром в патрульную полицию поступило сообщение о совершении ДТП. Камеры, которые следят за безопасностью города, помогли установить местонахождение авто Lexus – улица Институтская, где его и остановили патрульные. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

Агрессия, хамство, нецензурные высказывания в адрес патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался. Водителя неоднократно предупреждали о том, что в случае невыполнения законного требования работника полиции он будет задержан, - рассказал замначальника патрульной полиции.

Читай также: Пьяный водитель заперся в авто с девушкой и заставил копов смотреть на их секс

Поскольку словесные увещевания не подействовали на нарушителя, согласно ст. 44 и 45 закона Украины “О Национальной полиции“ к водителю была применена физическая сила. Также на него надели наручники.

За совершенные правонарушения на мужчину составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Мы свое дело сделали. Далее за свои действия нарушитель будет отвечать перед судом, - подытожил Билошицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в лобовом ДТП на Прикарпатье погибли три человека. Один из водителей оказался пьян.