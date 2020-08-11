"Расцениваю, как угрозу от власти" – Богдан о поджоге его автомобиля

Экс-глава Офиса президента обвиняет власть в нападках на него, в ряду чего якобы и был совершен поджог.

Заказчик поджога автомобиля Андрея Богдана имеет криминальный опыт, а его “соучастники сидят в высоких властных кабинетах“. Об этом сам экс-глава Офиса президента Украины заявил на своей странице в Фейсбук.

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“Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса Президента“, - написал Богдан.

По его словам, заказчик поджога связан с криминалом, а его соучастники наделены государственной властью.

Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории – моя работа… Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания, - написал бывший топ-чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сгорел автомобиль Tesla. По информации СМИ, машина принадлежит Андрею Богдану.