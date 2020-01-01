У киевлянина изъяли 1 кг кокаина

Наркодилер продавал кокаин, экстази, ЛСД и марихуану через Интернет-магазин.

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в хранении и сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает сегодня Офис генпрокуратуры.

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По версии следствия, подозреваемый сбывал наркотики через Интернет-магазин. Во время обыска в его машине и по месту жительства нашли 1 кг кокаина, 400 таблеток экстази, 0,3 кг ЛСД, а также 0,5 кг марихуаны и гашиша.

Кроме того, правоохранители изъяли другие вещественные доказательства, доказывающие вину подозреваемого. Изъяты даже записи про количество проданных наркотиков.

Наркотические вещества отправлены на экспертизу. Их цена на “черном рынке“ - примерно 5 млн. гривен.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что пограничники в одесском порту обнаружили 50 кг кокаина. Наркотик был спрятан в бананах, привезенных из Эквадора.