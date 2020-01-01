Очевидцы говорят, что водитель уснул. Сам утверждает, что ему стало плохо.

В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в киоск

В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в киоск

Во вторник, 11 августа, около 11:30 на улице Генерала Наумова в Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. Об этом на странице Facebook-сообщества “Киев оперативный“ рассказали очевидцы.

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“Только что на улице Генерала Наумова водитель маршрутки заснул и влетел в МАФ. К счастью, обошлось без травмированных“, - говорится в сообщении.

Как пишут в сообществе “Вартові Еспресо“, автобус двигался по новой Ирпенской дороге и должен был поворачивать на улицу Наумова, но проехал прямо, выскочил на бордюрный камень, проехал по тротуару и врезался в киоск.

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Продавщица рассказала, что все произошло у нее на глазах и она уже прощалась с жизнью. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в маршрутке пассажиры не пострадали, все отделались лишь испугом – пострадал таксобус и МАФ с продовольственными товарами.

Водитель отказался от комментариев, но потом сказал, что ему стало плохо.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный на Lexus разгромил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Нарушителя полицейские оперативно разыскали и задержали.