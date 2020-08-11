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Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"

Комментариев: 4
Сегодня на съезде партии шоумена утвердили в качестве кандидата в столичные градоначальники.
Притула официально объявлен кандидатом от "Голоса"
Притула официально объявлен кандидатом от "Голоса"
facebook.com/GolosZmin

Известный шоу-мен Сергей Притула будет участвовать в избирательной гонке за кресло столичного мэра в качестве кандидата от партии “Голос“. Такое решение было принято во вторник, 11 августа, на съезде политсилы, сообщает пресс-служба “Голоса“.

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Как отметили в партии, Притула – настоящий патриот, который точно знает, для чего идет на выборы. В “Голосе“ уверены, что их кандидат в случае победы на выборах намерен изменить жизнь киевлян к лучшему и превратить столицу в современный европейский город, “в котором нет места коррупции и “договорнякам“.

Я здесь живу, поэтому я понимаю, что единственный способ что-то изменить вокруг нас – это взять на себя ответственность. Ответственность от неравнодушия отличается одной штукой – действием, - заявил Притула.

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Также на съезде были утверждены команды, которые будут участвовать в местных выборах в остальных регионах страны.

Напомним, ранее сообщалось, что от ''Батькивщины'' кандидатом в мэры Киева будет Алексей Кучеренко.

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Теги: местные выборы, Киев, Притула, Голос
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Комментариев (4)
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fargjon    11.08.2020, 17:41
Оценка:  0
fargjon
Этот хуже Кличка будет.
Так Кличко хоть киевлянин и патриот, а Прытула волчара позорная ни Украину ни Киев не любит и не уважает. Слыхал как это чмо по пьяни отзывался о майдане и о всей Украине. Тогда чуть бутылку не ебо...л в него. Но удержали меня.
Брюква_и_Клюква    11.08.2020, 17:21
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Хороший мэр должен быть: 1) беспартийным; 2) опытным менеджером - экономистом или управленцем; 3) коренным киевлянином. Никто из списка не отвечает этим критериям, к сожалению.
Брюква_и_Клюква    11.08.2020, 17:21
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Поэтому опять будет голосование по принципу "Лишь бы не Вася Пупкин"
Noblesse_obliger    11.08.2020, 17:19
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Этот "Галас" уже себя проявил,что касаемо самого Притулы,то к нему только уважение,но это не его место!!!
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