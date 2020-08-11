Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"

Сегодня на съезде партии шоумена утвердили в качестве кандидата в столичные градоначальники.

Известный шоу-мен Сергей Притула будет участвовать в избирательной гонке за кресло столичного мэра в качестве кандидата от партии “Голос“. Такое решение было принято во вторник, 11 августа, на съезде политсилы, сообщает пресс-служба “Голоса“.

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Как отметили в партии, Притула – настоящий патриот, который точно знает, для чего идет на выборы. В “Голосе“ уверены, что их кандидат в случае победы на выборах намерен изменить жизнь киевлян к лучшему и превратить столицу в современный европейский город, “в котором нет места коррупции и “договорнякам“.

Я здесь живу, поэтому я понимаю, что единственный способ что-то изменить вокруг нас – это взять на себя ответственность. Ответственность от неравнодушия отличается одной штукой – действием, - заявил Притула.

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Также на съезде были утверждены команды, которые будут участвовать в местных выборах в остальных регионах страны.

Напомним, ранее сообщалось, что от ''Батькивщины'' кандидатом в мэры Киева будет Алексей Кучеренко.