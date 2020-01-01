ОАСК вернул в Офис генпрокурора подозрения главе суда Вовку и другим

В ОАСК заявляют, что подозрения были "оставлены на стуле", а не вручены лично фигурантам.

Руководитель аппарата Окружного административного суда Киева (ОАСК) вернул в Офис генерального прокурора неврученное подозрение главе суда Павлу Вовку и еще четырем судьям суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читай также: У НАБУ забирают дело Окружного админсуда Киева

“Окружной административный суд города Киева вернул в Офис Генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку П.В., Погрибниченку И.М., Огурцову А.П., Качуре И.А. и Келеберде В.И. в уголовном производстве №42014100020000046 от 25.02.2014 года, которые были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время“, - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что уведомление вручается или лично в день его составления, а в случае невозможности такого вручения – способом, предусмотренным настоящим Кодексом для вручения сообщений. В частности, согласно ч. 2 ст. 135 УПК Украины в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ним проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.

Вместе с тем, действующее законодательство ни в одном нормативно-правовом акте не содержит определения понятия “администрации по месту работы“, - отмечается в сообщении.

Читай также: Судья Вовк заявил, что не получал подозрений

Также подчеркивается, что согласно нормам законодательства, руководитель аппарата суда и его заместители наделены властными полномочиями только в отношении работников, входящих в аппарат определенного суда.

Вместе с тем, судья работает в штате определенного суда, однако, не входит в состав аппарата того или иного суда. Исходя из этого, ни руководитель аппарата суда, ни его заместители по отношению к судьям не имеют отношения к понятию “администрация места работы“, указанного в ст. 135 УПК Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.