Департамент городского благоустройства КГГА аннулировал контрольную карточку на временное нарушение благоустройства 2014 года.

Мэрия решила выкупить проблемный участок, чтобы не допустить строительство комплекса в парке, пояснил Кличко korrespondent.net

В Киеве закрыли скандальную стройку в парке Малышко: забор вокруг участка снесен, а экскаватор зарывает котлован, который успел вырыть застройщик. В настоящий момент киевская мэрия рассматривает вопрос выкупа для общественных потребностей земельного участка возле парка им.Малышко у частного владельца, чтобы инциденты больше не повторялись. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, проблемный участок будет выкуплен под расширение территории парка. В настоящее время на Броварском проспекте возле парка им.Малышко владелец земли под присмотром городских служб начал демонтаж установленного вчера забора, отметил Кличко.

Он также сообщил, что департамент городского благоустройства аннулировал контрольную карточку на временное нарушение благоустройства 2014 года.

Мэр уточнил, что в 2009 году этот земельный участок был продан и в 2010 году дважды сменил владельцев. "КГГА и прокуратура подавали судебные иски, в удовлетворении которых было отказано", отметил Кличко.

По его словам, компания-землепользователь 10 августа установила забор - сначала под видом благоустройства территории, а затем вывесила паспорт на строительство на Броварском проспекте многофункционального центра.

Мэрия решила выкупить проблемный участок, чтобы не допустить строительство комплекса в парке, пояснил Кличко.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве закрыли скандальную стройку в парке Малышко

Как сообщалось ранее, в парке Малышко в Киеве начали строить жилой дом. Для строительства дома снесли деревья, которые высаживал лично Кличко после скандального сноса 100-летних сосен во времена Януковича.

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