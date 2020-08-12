В Киеве у маршрутки на ходу отлетели колеса

Видео происшествия опубликовала пресс-служба полиции.

11 августа на Северном мосту в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции столицы.

Читай также: В Днепре грузовик влетел в маршрутку

По предварительной информации, в маршрутке сломалась задняя ось и вылетела вместе с колесами. В результате дальнейшего самопроизвольного движения отлетевшие колеса повредили автомобиль Renault, ехавший в соседней полосе.

В полиции отмечают, что ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.

Читай также: В Киеве жесткое ДТП с маршруткой

На водителя маршрутного транспортного средства был составлен протокол по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в киоск. Очевидцы говорят, что водитель уснул. Сам он утверждает, что ему стало плохо.