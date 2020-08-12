В Киеве у маршрутки на ходу отлетели колеса
11 августа на Северном мосту в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции столицы.
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По предварительной информации, в маршрутке сломалась задняя ось и вылетела вместе с колесами. В результате дальнейшего самопроизвольного движения отлетевшие колеса повредили автомобиль Renault, ехавший в соседней полосе.
В полиции отмечают, что ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.
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На водителя маршрутного транспортного средства был составлен протокол по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в киоск. Очевидцы говорят, что водитель уснул. Сам он утверждает, что ему стало плохо.
2. Создание аварийной ситуации.
3. Возникновение опасности для здоровья и жизни пассажиров, а так же других участников дорожного движения.
4. Повреждения других транспортных средств и участка дорожного движения
5. Халатность технического персонала