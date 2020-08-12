Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве у маршрутки на ходу отлетели колеса

Комментариев: 5
Видео происшествия опубликовала пресс-служба полиции.
В автобусе сломалась задняя ось
В автобусе сломалась задняя ось
kyivoperativ.info

11 августа на Северном мосту в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции столицы.

Читай также: В Днепре грузовик влетел в маршрутку

По предварительной информации, в маршрутке сломалась задняя ось и вылетела вместе с колесами. В результате дальнейшего самопроизвольного движения отлетевшие колеса повредили автомобиль Renault, ехавший в соседней полосе.

В полиции отмечают, что ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.

Читай также: В Киеве жесткое ДТП с маршруткой

На водителя маршрутного транспортного средства был составлен протокол по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в киоск. Очевидцы говорят, что водитель уснул. Сам он утверждает, что ему стало плохо.

Поделись:
Теги: ДТП, Киев, маршрутка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    12.08.2020, 12:08
Оценка:  0
zadneprohodchik
какой мер такой и транспорт, для быдланов сойдет
blya-tolyan    12.08.2020, 11:38
Оценка:  0
blya-tolyan
какое наХ ДТП. Это выезд на маршрут в транспорте, не прошедшем ТО!!! Это ТЮРЬМА. А мудаку штраф оформят. А хозяин так вообще на водилу всё повесит.
blya-tolyan    12.08.2020, 11:35
Оценка:  0
blya-tolyan
ха-ха-ха, побольше маршруток в Киев!!! Закрыть наХ метро, общественный транспорт. Даёшь гробы на колёсах и водил быдло-наркоманов за рулём!!! Как это уже всё за..ло!!!!! Это что, первый случай? Или последний? А сколько не опубликовано?
dj_qwe    12.08.2020, 11:52
Оценка:  0
dj_qwe
1. Выезд транспортного средства в неисправном ТС.
2. Создание аварийной ситуации.
3. Возникновение опасности для здоровья и жизни пассажиров, а так же других участников дорожного движения.
4. Повреждения других транспортных средств и участка дорожного движения
5. Халатность технического персонала
dj_qwe    12.08.2020, 11:59
Оценка:  0
dj_qwe
я так могу еще штук 10 написать
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь