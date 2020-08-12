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Киевлянин ногами повредил семь автомобилей

Комментариев: 10
Вандал находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото с места преступления
Фото с места преступления
facebook.com/pg/KyivOperativ/

В Киеве сотрудники полиции сегодня рано утром, 12 августа, задержали местного жителя, который ногами повредил семь припаркованных автомобилей. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

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По предварительной информации, примерно в 05:00 полиция получила сообщение, что на бульваре Верховной Рады неизвестный мужчина ногами бьет по автомобилям. Патрульные полицейские прибыли на место происшествия своевременно, ещё до того, как вандал успел убежать. Его задержали.

Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, поэтому правоохранители надели на него наручники.

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По данному факту открыто уголовное производство. Вандалу теперь придется компенсировать материальный вред, который он нанес владельцам семи машин. 

Ранее в Киеве школьницы повредили около десяти автомобилей. Они шли по тротуару и царапали острым предметом кузова припаркованных авто.

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Теги: Киев, полиция, вандал, автомобили
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Комментариев (10)
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Vixerunt    12.08.2020, 16:08
Оценка:  +15
Vixerunt
Enceladus-- я вижу вам чем-то насолили люди из Зап.Укр; что бизнес отжали или маму вашу изнасиловали ?
Enceladus    12.08.2020, 16:45
Оценка:  -23
Enceladus
они всей Украине насолили... ещё со студенческих лет помню - самые хитрожопые и лезущие везде без мыла, самые наглые, воинственные и еханутые - западенцы! У себя дома они мирные и тихие, зачастую гостеприимные, а та часть, которая понаехала в Киев совсем не мирная...
Брюква_и_Клюква    12.08.2020, 20:37
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Они уже и до твоего Тамбова добрались, лаптеногий идиот?
blya-tolyan    13.08.2020, 09:59
Оценка:  +10
blya-tolyan
они его изнасиловали, ещё студентом. Никак забыть не может.
Enceladus    12.08.2020, 15:41
Оценка:  -26
Enceladus
Судя по фото очередной херой-майдаун оососовец, понаехавший с западенщины, а не киевлянин... теперь 7 владельцев авто пускай повредят его ногами....
Vixerunt    12.08.2020, 16:01
Оценка:  +19
Vixerunt
Какая западенщина, типичный представитель ДНР; там только такие и остались.
Enceladus    12.08.2020, 16:04
Оценка:  -25
Enceladus
нее, там другие лица, более зековские у ДНР-овцев, а это вылитый западенец, присмотрись.. И тем более где ему как не возле Майдана Независимости и Верховной рады ошиваться))
Armalit    12.08.2020, 17:45
Оценка:  -2
Armalit
та ти його сорочку бачив? це український цифровий камуфляж.. і пика на бандеру схожа!
СтальнаяКрыса    12.08.2020, 18:11
Оценка:  +16
СтальнаяКрыса
Armalit
Загляни на любой китайский сайт, там много такой одежды.
Extraterrestre    12.08.2020, 14:16
Оценка:  +12
Extraterrestre
у-бок...
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