Экс-нардеп Борислав Береза тоже идет в мэры Киева
Бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза подтвердил свое намерение баллотироваться на пост городского головы Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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По словам Березы, он также поведет в Киевсовет и свою партию экологической идеологии “ЕкоПартию“.
“Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы. Цель в этих горе-руководителей: за счет киевлян “решать“ различные проблемы всей страны и лоббировать политические решения и обеспечить благосостояние собственных семей. На киевлян им просто наплевать“, - написал он.
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Экс-нардеп добавил, что киевлянам нужна “своя власть“, которая “будет работать на город, а не на группы влияния и застройщиков“.
Также Береза заявил о планах “изгнать из кабинетов старых коррупционеров и не позволить завести новых“.
Напомним, ранее Сергей Притула заявил, что идет в мэры Киева от “Голоса“. На съезде партии шоумена утвердили в качестве кандидата в столичные градоначальники.