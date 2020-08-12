Экс-нардеп Борислав Береза тоже идет в мэры Киева

В числе кандидатов на пост столичного градоначальника появилась еще одна фигура.

Бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза подтвердил свое намерение баллотироваться на пост городского головы Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: ''Батькивщина'' делает ставку на профессионалов: кандидатом в мэры Киева будет Кучеренко

По словам Березы, он также поведет в Киевсовет и свою партию экологической идеологии “ЕкоПартию“.

“Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы. Цель в этих горе-руководителей: за счет киевлян “решать“ различные проблемы всей страны и лоббировать политические решения и обеспечить благосостояние собственных семей. На киевлян им просто наплевать“, - написал он.

Читай также: Слуга народа определилась с кандидатом в мэры Киева

Экс-нардеп добавил, что киевлянам нужна “своя власть“, которая “будет работать на город, а не на группы влияния и застройщиков“.

Также Береза заявил о ​​планах “изгнать из кабинетов старых коррупционеров и не позволить завести новых“.

Напомним, ранее Сергей Притула заявил, что идет в мэры Киева от “Голоса“. На съезде партии шоумена утвердили в качестве кандидата в столичные градоначальники.