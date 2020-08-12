Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-нардеп Борислав Береза тоже идет в мэры Киева

Комментариев: 7
В числе кандидатов на пост столичного градоначальника появилась еще одна фигура.
Борислав Береза
Борислав Береза
facebook.com/borislav.bereza

Бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза подтвердил свое намерение баллотироваться на пост городского головы Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: ''Батькивщина'' делает ставку на профессионалов: кандидатом в мэры Киева будет Кучеренко

По словам Березы, он также поведет в Киевсовет и свою партию экологической идеологии “ЕкоПартию“.

“Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы. Цель в этих горе-руководителей: за счет киевлян “решать“ различные проблемы всей страны и лоббировать политические решения и обеспечить благосостояние собственных семей. На киевлян им просто наплевать“, - написал он.

Читай также: Слуга народа определилась с кандидатом в мэры Киева

Экс-нардеп добавил, что киевлянам нужна “своя власть“, которая “будет работать на город, а не на группы влияния и застройщиков“.

Также Береза заявил о ​​планах “изгнать из кабинетов старых коррупционеров и не позволить завести новых“.

Напомним, ранее Сергей Притула заявил, что идет в мэры Киева от “Голоса“. На съезде партии шоумена утвердили в качестве кандидата в столичные градоначальники.

Поделись:
Теги: Киев, местные выборы, Борислав Береза
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
ANDREICH    12.08.2020, 13:08
Оценка:  -2
ANDREICH
За Борислава, далой клончка
ВосставшийИзБана    12.08.2020, 13:36
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Меняй еврея на еврея.
Брюква_и_Клюква    12.08.2020, 20:13
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Боцман, что тебя смущает? Береза родился в Киеве, экономист, баллотируется не от партии. Тебя смущает, что он еврей? Тогда у тебя выбора нет. Кроме Притулы, все остальные в списке - евреи)
ВосставшийИзБана    12.08.2020, 22:49
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Томенко тоже?
blya-tolyan    13.08.2020, 09:56
Оценка:  +10
blya-tolyan
так мы все евреи, ха-ха-ха, так нас учит православие. Атэц один на всех.
ИИИИИИИИИИ    13.08.2020, 10:08
Оценка:  -20
ИИИИИИИИИИ
Брюква - он бандюга из 90-х. Кстати - у него такое же ВО, и красный диплома, как ты выпускник Гарварда. Кроме СШ - образования ноль. Диплом, да ещё красный - куплен.
blya-tolyan    13.08.2020, 11:21
Оценка:  +10
blya-tolyan
Брюква_и_Клюква, а так же преступник, сбивший 2 пешеходов будучи за рулём и скрывшийся с места преступления. Затем сменил фамилию Бл.хер на Берёза чем и избежал уголовной ответственности.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь