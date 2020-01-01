COVID-19 в Киеве: загруженность коек для больных превысила 50%

Киев считается регионом со значительным распространением коронавируса.

По состоянию на 12 августа 2020 года в Киеве загруженность коек для больных с COVID-19 составляет 50,17%. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

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За прошедшие сутки 182 киевлянина заразились коронавирусом. 27 из них госпитализировали, так как их состояние здоровья вызывало сильное беспокойство. В результате загруженность коек для больных с COVID-19 в больницах столицы увеличилась с 48,48% до 50,17%.

Загруженность коек – это один из показателей, по которому определяют готов или нет регион к ослаблению карантина. Если загруженность коек больше 50% - то не готов.

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Нужно отметить, что только во Львовской области загруженность коек выше, чем в Киеве. Там она составляет 52,81%.

С момента начала пандемии коронавируса заразились уже 9869 киевлян. 3227 человек выздоровели, а 147 человек умерли. Сейчас болеют 6444 жителя столицы.