В Киеве из-за съемок фильма с Ван Даммом перекроют движение

Бельгийский киноактер сыграет в новом комедийном боевике.

В августе на некоторых улицах Киева из-за съемок фильма с участием Жан-Клода Ван Дамма перекроют движение. Об этом сообщает КГГА.

В частности, 14 августа с 05:00 до 21:00 перекроют улицу Константиновскую (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковской).

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17 августа с 05:00 до 18:00 – улицу Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), а с 14:00 до 21:30 – улицу Промышленную, 4 (под Южным мостом).

18 августа с 05:00 до 14:00 перекроют улицу Гоголевскую (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и ограничат движение на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

25 августа с 05:00 до 21:00 перекроют улицу Ярославскую (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской).

Ранее сообщалось, что американская кинокомпания Netflix будет снимать в Украине комедийный боевик “Последний наемник“. В главной роли - Жан-Клод Ван Дамм. Съемки продлятся до 26 сентября.