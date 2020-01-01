Маршрутка протаранила киоск: опубликовано видео ДТП в Киеве

Во вторник в столице произошло необычное ДТП с участием автобуса и придорожного МАФа. Сегодня появилось видео с моментом аварии.

В социальных сетях появилось видео вчерашней аварии с участием маршрутки в Киеве. На опубликованных кадрах запечатлено, как на улице Генерала Наумова маршрутный автобус на Т-образном перекрестке съезжает с дороги и врезается в МАФ.

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В этой аварии обошлось без пострадавших. Все участники, включая водителя и продавца в киоске отделались легким испугом.

На водителя транспортного средства патрульные составили протокол за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества.

По одним данным, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем. Сам же он утверждал, что ему стало плохо.

Напомним, ранее в Киеве у маршрутки на ходу отлетели колеса. Видео происшествия опубликовала пресс-служба полиции.