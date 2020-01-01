В Киеве масштабный пожар на Курчатова – видео

Горит квартира на последнем этаже девятиэтажного дома.

Сегодня днем, 12 августа, в Киеве загорелся многоэтажный жилой дом, который находится на улице Академика Курчатова. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В видео, размещенном в Интернете, показан пожар в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажного дома. Густой черный дым валит из окон. Создается впечатление, что пожар уже перекинулся и на некоторые соседние квартиры.

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Сотрудников ГСЧС в видео не видно. Возможно, они просто не попали в кадр.

На данный момент больше никакой информации о пожаре у нас нет. Будем надеяться, что спасатели прибудут своевременно и сумеют погасить огонь, пока он не перекинулся на другие квартиры.

Ранее в Киеве загорелась квартира в доме на ул. Булгакова, 5б. Огонь тогда охватил 7 и 8 этажи девятиэтажного дома. Спасатели сумели вовремя локализовать пожар.