В Киеве уже больше 10 тысяч случаев COVID-19

Больше всего заразившихся в Дарницком районе.

За минувшие сутки в Киеве 133 человека заразились коронавирусом, сообщает мэр Виталий Кличко. 38 из них – в Дарницком районе.

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Среди заразившихся: 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет, а также 7 детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Среди заболевших – 6 медиков.

22 человека находились в плохом состоянии, поэтому их пришлось немедленно госпитализировать. Остальных больных оставили дома на самоизоляции. Состояние их здоровья контролируют врачи.

Таким образом, с момента начала пандемии уже 10 002 киевлянина заразились коронавирусом. 3 278 человек сумели побороть вирус. 149 человек умерли.

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Чаще всего заражаются жители Дарницкого района. Там выявлено 1 675 человек с COVID-19. В Деснянском районе – 1 240 больных. Меньше всего заразившихся – в Подольском районе (610 человек).

Ранее Киев попал в число регионов, в которых нельзя ослаблять карантин. Загруженность коек в больницах с пациентами COVID-19 превысила 50%.