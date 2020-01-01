В Киеве бабушка бросила двух малышей возле магазина

Мать детей давно не появляется.

В Киеве бабушка оставила возле магазина коляску с двумя маленькими детьми и не вернулась за ними. О детях теперь будет заботиться государство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Бабушка оставила двух девочек возрастом один и два годика возле магазина из-за того, что не хочет и не может о них больше заботиться. Мать девочек не появляется дома уже два месяца.

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Эта семья находится на учете как такая, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, из-за того, что родители уклоняются от выполнения своих обязанностей.

Бабушка написала официальный отказ от детей и передала их государству. Девочек осмотрел врач, после чего их отвезли в медицинское учреждение для временного пребывания.

Ранее в Закарпатской области задержали женщину, которая пыталась по поддельным документам вывезти за границу двух восьмилетних мальчиков. Отец своего согласия не давал.