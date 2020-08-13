Молодой киевлянин заплатил жизнью за свое неравнодушие.

Заступился за девушку и получил ножом в живот: Убийство в Киеве

Заступился за девушку и получил ножом в живот: Убийство в Киеве

Столичные полицейские задержали мужчину за смертельное ранение молодого человека, который сделал ему замечание. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, погибший решил заступиться за девушку, в результате чего получил ножевое ранение в живот и по дороге в больницу скончался.

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“В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Константиновской во время конфликта молодой человек получил ножевое ранение. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи“, - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Павел Василенко, правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили обстоятельства, при которых 25-летний мужчина пострадавший получил смертельные ранения.

У кафе на улице находились две компании. Пострадавший стал свидетелем того, как мужчина из другой компании ударил девушку по лицу, и сделал замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппонента в живот и ушел. Злоумышленника мы задержали по месту жительства, а при проведении неотложного обыска обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудие совершения преступления, - сообщил Василенко.

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Задержанным оказался 36-летний уроженец Винницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное завладение транспортными средствами.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что под Черниговом отец зарезал 8-летнего сына. Около суток ребенка искали как пропавшего без вести, пока не нашли труп и улики, указывающие на отца.