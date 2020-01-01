Несколько десятков протестующих против применения насилия силовиками Беларуси собрались возле посольства в столице Украины.

Акция у посольства Беларуси в Киеве Klymenko Time

В Киеве возле посольства Беларуси собралось несколько десятков активистов. Об этом сообщают Телеграм-каналы PavlovskyNEWS и Klymenko Time.

"Под посольством Беларуси в Киеве активисты перекрыли движение по улице Коцюбинского и устроили перепалку с полицией", - говорится в сообщении.

Активисты выступают против применения силы правоохранителями Беларуси. Участники акции называют такие действия наступлением на свободу слова и свободу мирных собраний.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве у посольства Беларуси активисты перекрыли дорогу

Напомним, активисты вечером во вторник, 11 августа, собрались возле посольства Беларуси в Киеве с протестом против задержаний и применения силы в отношении участников акций оппозиции в Минске.

Также сообщалось, что под зданием посольства Беларуси в Украине на акции протеста задержали крымчанина Александра Кольченко, которого освободили в сентябре прошлого года в рамках обмена пленными.

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