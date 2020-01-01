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В Киеве у посольства Беларуси активисты перекрыли дорогу

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Несколько десятков протестующих против применения насилия силовиками Беларуси собрались возле посольства в столице Украины.
Акция у посольства Беларуси в Киеве
Акция у посольства Беларуси в Киеве
Klymenko Time

В Киеве возле посольства Беларуси собралось несколько десятков активистов. Об этом сообщают Телеграм-каналы PavlovskyNEWS и Klymenko Time.

"Под посольством Беларуси в Киеве активисты перекрыли движение по улице Коцюбинского и устроили перепалку с полицией", - говорится в сообщении.

Активисты выступают против применения силы правоохранителями Беларуси. Участники акции называют такие действия наступлением на свободу слова и свободу мирных собраний.

Напомним, активисты вечером во вторник, 11 августа, собрались возле посольства Беларуси в Киеве с протестом против задержаний и применения силы в отношении участников акций оппозиции в Минске.

Также сообщалось, что под зданием посольства Беларуси в Украине на акции протеста задержали крымчанина Александра Кольченко, которого освободили в сентябре прошлого года в рамках обмена пленными.

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Теги: Киев, Беларусь, протесты, видео, акция, посольство, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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