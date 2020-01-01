В результате пожара железнодорожного локомотива на железнодорожном пути Киев-Петровка огнем уничтожен моторный отсек.

В Днепровском районе Киева загорелся железнодорожный локомотив. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"13 августа, в 15:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на железнодорожном пути, напротив ул. Сверстюка, 52 в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что во время движения на железнодорожном пути Киев-Петровка в дизельной путевой машине возник пожар.

Сообщается, что в 16:06 пожар был локализован, а в 16:11 - ликвидирован. Огнем уничтожен моторный отсек. Жертв и пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве загорелся локомотив

Напомним, в Киеве на Борщаговке во время движения загорелся легковой автомобиль Mercedes.

Также сообщалось, что в Кривом Роге на причале загорелся прогулочный катер. На момент возгорания внутри катера людей не было.

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