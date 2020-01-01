Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве загорелся локомотив

Комментариев: 0
В результате пожара железнодорожного локомотива на железнодорожном пути Киев-Петровка огнем уничтожен моторный отсек.
Тушение пожара локомотива в Киеве
Тушение пожара локомотива в Киеве
ГСЧС

В Днепровском районе Киева загорелся железнодорожный локомотив. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"13 августа, в 15:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на железнодорожном пути, напротив ул. Сверстюка, 52 в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что во время движения на железнодорожном пути Киев-Петровка в дизельной путевой машине возник пожар.

Сообщается, что в 16:06 пожар был локализован, а в 16:11 - ликвидирован. Огнем уничтожен моторный отсек. Жертв и пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве загорелся локомотив

Напомним, в Киеве на Борщаговке во время движения загорелся легковой автомобиль Mercedes.

Также сообщалось, что в Кривом Роге на причале загорелся прогулочный катер. На момент возгорания внутри катера людей не было.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Поезд, фото, пожар, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь