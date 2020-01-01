Столичные спасатели погасили пожар в вольерах для собак

К тушению пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 11 спасателей.

В ночь на воскресенье, 16 августа, в Киеве произошел пожар в вольерах для собак, расположенных на улице Вышгородская, но спасатели его своевременно потушили. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

В 23:24 15 августа оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины получил информацию о пожаре на улице Вышгородская, 150. На место происшествия направили 2 единицы спецтехники и 11 спасателей.

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По прибытию на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что горят одноэтажные вольеры для собак. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 23:59 пожар локализовали, а в 00:20 16 августа его полностью потушили. В огне погибла одна собака. Устанавливается причина пожара.

В Киеве сегодня, 16 августа, также произошел пожар в кафе на улице Милютенко в Деснянском районе. К его ликвидации привлекли 5 единиц спецтехники и 23 спасателя.

Во время возгорания в кафе находилась только кассир. Она выбежала из здания и вызвала спасателей. Жертв и пострадавших нет.